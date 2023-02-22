ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на Свердловской железной дороге в Югре

ФСБ сообщила, что ее сотрудники задержали жителя Нижневартовска, планировавшего диверсию на участке Свердловской железной дороги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии).

По данным спецслужбы, мужчина был «идейным противником» проведения военной операции на Украине. Он якобы планировал «совершение поджогов и иных действий» для выведения из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

«Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ»,— говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ по Тюменской области (цитата по ТАСС). Какая-либо информация о задержанном не приводится.

Лаура Кеффер