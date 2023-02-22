Коктейль из московских страшилок

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие места в Москве снискали дурную славу и почему.

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Сегодня немого мистики! Эдакий коктейль страшилок. Начнем, пожалуй, с особняка Лаврентия Берии на Малой Никитской 28. Часто его называют Домом советского Дракулы. Говорят, если здесь прогуливаться ночью, можно услышать звук мотора, хлопанье дверей, мужское покашливание и женский пьяный смех. Но вы не увидите ни автомобиля, ни людей. Все это призраки старых времен…

По легенде, любил деспот Берия надругаться над молоденькой девушкой, а утром расстрелять ее прямо в саду. Сейчас в особняке расположено посольство Туниса, бывает, сотрудники слышат и наблюдают странные вещи — постукивания, звуки шагов, раскиданные бумаги…

Теперь Чумной переулок на Пречистенке — в древние времена ее называли Чертольем. Был здесь овраг, который рыл якобы сам черт. Царь Алексей Михайлович приказал в 1656 году поменять «дурное» имя на «пречистое». Но земля от этого святей не стала. Здесь построили убогий дом, по-другому морг для бродяг, отдавших богу душу. В советское время снесли церковь Спаса Нерукотворного, кости выкапывали мешками, чего ж удивляться, что по ночам на стенах домов мелькают черные тени, а местным школьникам видятся мрачные старушки…

И, наконец, старое Останкино — оно считалось бесовским местом, здесь хоронили самоубийц. Потом графья Шереметевы основали здесь усадьбу с домашним театром. Жизнь крепостных актеров была несладкой. Их пороли розгами, они болели чахоткой, а бывало что и топились в здешних прудах, потому пруды и называли «актеркиными». Ныне над древним погостом — здание телецентра.

Ходят слухи, что накануне всяких катаклизмов здесь появляется старуха с клюкой и предсказывает то смерть графини, то пожар в телебашне… И в заключение — Новодевичий монастырь, куда в свое время молодой царь Петр заточил сестру свою, царевну Софью. На верующих дух ее наводит ужас, зато говорят, помогает влюбленным…