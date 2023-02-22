Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коктейль из московских страшилок

Петр Воронков — о Доме советского Дракулы и Чумном переулке

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие места в Москве снискали дурную славу и почему.

Фото: Google

Фото: Google

Сегодня немого мистики! Эдакий коктейль страшилок. Начнем, пожалуй, с особняка Лаврентия Берии на Малой Никитской 28. Часто его называют Домом советского Дракулы. Говорят, если здесь прогуливаться ночью, можно услышать звук мотора, хлопанье дверей, мужское покашливание и женский пьяный смех. Но вы не увидите ни автомобиля, ни людей. Все это призраки старых времен…

По легенде, любил деспот Берия надругаться над молоденькой девушкой, а утром расстрелять ее прямо в саду. Сейчас в особняке расположено посольство Туниса, бывает, сотрудники слышат и наблюдают странные вещи — постукивания, звуки шагов, раскиданные бумаги…

Теперь Чумной переулок на Пречистенке — в древние времена ее называли Чертольем. Был здесь овраг, который рыл якобы сам черт. Царь Алексей Михайлович приказал в 1656 году поменять «дурное» имя на «пречистое». Но земля от этого святей не стала. Здесь построили убогий дом, по-другому морг для бродяг, отдавших богу душу. В советское время снесли церковь Спаса Нерукотворного, кости выкапывали мешками, чего ж удивляться, что по ночам на стенах домов мелькают черные тени, а местным школьникам видятся мрачные старушки…

И, наконец, старое Останкино — оно считалось бесовским местом, здесь хоронили самоубийц. Потом графья Шереметевы основали здесь усадьбу с домашним театром. Жизнь крепостных актеров была несладкой. Их пороли розгами, они болели чахоткой, а бывало что и топились в здешних прудах, потому пруды и называли «актеркиными». Ныне над древним погостом — здание телецентра.

Ходят слухи, что накануне всяких катаклизмов здесь появляется старуха с клюкой и предсказывает то смерть графини, то пожар в телебашне… И в заключение — Новодевичий монастырь, куда в свое время молодой царь Петр заточил сестру свою, царевну Софью. На верующих дух ее наводит ужас, зато говорят, помогает влюбленным…

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...