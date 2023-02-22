«Сенная площадь» частично закроется на вход до конца апреля в связи с ремонтом

Капитальный ремонт эскалатора ограничит режим работы станции «Сенная площадь» до 28 апреля, сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». На станцию нельзя будет пройти в утреннее время.

«С 08:15 до 12:10 часов вход в вестибюль закрыт, с 16:00 до 19:00 часов вход в вестибюль ограничен»,— говорится в сообщении.

Ограничения вступят в силу с 1 марта. С учетом фактического пассажиропотока временные рамки ограничений могут быть сдвинуты, отметили на предприятии-перевозчике.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один из вестибюлей «Технологического института 1» в Петербурге закроют на 23 февраля и 8 марта.

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