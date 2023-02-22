«Эрлинг Холанн забивает практически в каждой игре»

В двух матчах Лиги чемпионов, сыгранных во вторник, было забито больше мячей, чем во всех играх play-off после старта турнира. В самой результативной встрече 1/8 финала «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 5:2. А «Наполи» победил «Айнтрахт» со счетом 2:0. В среду в Лиге чемпионов встречаются «Интер»—«Порту» и «Лейпциг»—«Манчестер Сити». Как сложатся эти игры? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с лайв-аналитиком букмекерской компании «Лига ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Сегодня в каждом матче есть ярко выраженный фаворит, к тому же сегодня играет «Манчестер Сити», где есть невероятный Эрлинг Холанн, который забивает практически в каждой игре. А вот стоит ли делать на это ставку? На какие коэффициенты посмотреть в сегодняшних матчах?

— Матч «Лейпцига» и «Манчестер Сити» вообще стоит особняком. «Сити» — это сладкая булочка для букмекеров, скажем так, последних лет, потому что «горожане» являются главным фаворитом Лиги чемпионов уже который год подряд и никак не могут дойти до своего заветного кубка. И, соответственно, очень большое количество игроков у нас ставят на «Манчестер Сити», поэтому мы выделяем коэффициент 1,89 на победу «горожан». И также большое количество игроков ставит на Эрлинга Холанна, который поразит в сегодняшней встрече ворота своих соперников.

— Коэффициент на Холанна 1,74, такого низкого я ни у кого не вижу. Еще есть такой коэффициент у Хулиана Альвареса — 2,5. То есть вероятность того, что Холанн забьет, велика?

— Да, Эрлинг Холанн у нас главный претендент на то, чтобы поразить ворота соперника, и поэтому такой коэффициент.

— При этом разброс коэффициентов в матче «Интер»—«Порту» еще больше. На победу «Лейпцига» 3,4 коэффициент в «Лиге ставок», а вот на «Порту» 5,4. Понятно, что команда играет в гостях. И 1,76 только на «Интер».

— Я бы предостерег игроков, которые грузят сейчас на «Интер». Потому что перед зимней паузой Лиги чемпионов большинство ставило на «Интер», и поэтому коэффициент просел. Если мы берем в целом проход в этом матче, то на выход итальянцев в следующий круг был где-то 1,78. А вот на сегодняшний момент уже на проход «Интера» дальше можно поставить за 1,6. Кроме того, «Порту» сейчас в очень хорошей форме, они последние 10 матчей выиграли во внутренних соревнованиях, включая кубок и чемпионаты, пропустили всего лишь два мяча. Поэтому очень аккуратно я бы ставил на этот матч. Но фаворит есть фаворит, и мы видим, что игроки все-таки склоняются к тому, что итальянцы дома возьмут свое.

— Тогда можно посмотреть в сторону ставки, например, что «Порту» не проиграет. Хотя, честно говоря, верится в это с трудом. Еще мне кажется, что коэффициент 1,66 на то, что в матче «Лейпциг»—«Манчестер Сити» обе забьют, выглядит красиво.

— Многие тоже так считают, и мы не исключаем, что такая ставка будет популярна среди наших игроков.

— У нас на фоне фейерверка, который устроили «Ливерпуль» и «Реал», в тени осталась другая встреча — «Айнтрахта» и «Наполи». Там, во-первых, футбол был шикарный, а во-вторых, я так понимаю, в этой игре сыграло большинство пари, которые заключали клиенты?

— Да, наши пользователи видели фаворитом итальянский клуб, и так все и вышло. Что касается индивидуальных ставок, то, конечно, все хотели, чтобы Кварацхелия отличился, и у него был такой шанс. Но, к сожалению, он не смог реализовать свою 11-метровую попытку, и многие игроки прогорели, скажем так, на том, что Хвича не отличился в этой встрече. А вот его пас пяткой уже никто не учитывал.

— Да, пас пяткой был шикарный. В итоге сыграло большинство пари. И сегодня тоже есть матч, в котором все может сложиться так же гладко с точки зрения ставок?

— Я сейчас хочу выступить в роли такого продавца кукурузы на пляже в Анапе и кричать: «Разбирай, налетай на победу "Манчестер Сити" и на победу "Интера" в экспрессе!» Потому что это два явных фаворита, и примерно одинаковые коэффициенты. Но стоит отметить, что на протяжении всего дня, я думаю, коэффициенты на «Интер» и «Манчестер Сити» будут как раз падать. Поэтому стоит поторопиться и поставить на эти команды.

— Большинство все-таки ставит на фаворитов сегодня.

— Да, более 90% ставок как раз на «Сити» и «Интер». Но есть люди, которые верят, что, например, «Лейпциг» не проиграет у себя дома. И еще есть те, кто любит сенсации, но их меньшинство, как всегда.

— Лично я взял в «Лиге ставок» победу «Сити» за 1,88 и гол Холанна за 1,74. А в матче «Интер»— «Порту» «обе забьют» за 2,08. Понимаю, неоднозначный выбор. Но там коэффициент хороший, и мне кажется, что все-таки команды результативно закончат встречи. Кроме этого экспресса, который я предложил, на что еще стоит обратить внимание?

— Если мы берем тотал, количество мячей, забитых в матче, то здесь, конечно, преимущество у пары «Лейпциг»—«Манчестер Сити». Гораздо большее количество наших игроков делают выбор именно в пользу этой встречи, что здесь будет забито три и более мячей. А коэффициент на это у нас составляет 1,72.