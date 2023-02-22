В январе 2023 года увеличился спрос на покупку квартир с использованием херсонского сертификата

Теперь гражданам города Херсон и правобережной части Херсонской области, вынуждено покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в Краснодарский край, можно приобрести жилье в собственность.

Компания DOGMA принимает жилищные сертификаты от жителей Херсонской области в качестве первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья», в том числе по госпрограммам с соблюдением действующих требований: «Господдержка», «Ипотека для семей с детьми», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для ИТ».

Сделать это не сложно, нужно только понять несколько нюансов и сделать правильный выбор. Обладатели херсонского сертификата могут выбрать квартиры во всех сданных жилых комплексах DOGMA — любые по площади и планировке: от уютных студий до просторных трехкомнатных квартир. Также возможен вариант приобретения квартиры с ремонтом и мебелью.

Размер выплаты по сертификату определяется, исходя из средней стоимости 1 кв. м жилья в РФ на второе полугодие 2022 года, и составляет 83 420 руб. Сертификат выдается из расчета: 33 кв. м — на одного человека; 42 кв. м — на семью из двух человек; по 18 кв. м — на каждого в семье из трех и более человек. Если стоимость приобретаемого жилья превышает сумму сертификата, разницу можно доплатить собственными наличными средствами или оформить ипотеку

Сертификат можно использовать только на приобретение готового жилого помещения по договору купли-продажи. Объект недвижимости должен быть пригодным для постоянного проживания. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую собственность в равных долях всех членов семьи, указанных в сертификате.

В одной сделке можно использовать два сертификата, но по ипотеке необходимо учитывать стандартные требования к созаемщикам (родство, возраст). Банки, работающие с сертификатами: ВТБ, Сбер, Промсвязьбанк, АК Барс, РНКБ, Уралсиб, Росбанк. Сертификат действует бессрочно.

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