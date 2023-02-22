Родился первый в Удмуртии теленок от пересаженного эмбриона

В Удмуртии появился на свет первый теленок, полученный от пересаженного эмбриона методом In vivo от осеменения сексированным семенем. Как сообщает пресс-служба минсельхоза региона, пересадку провели специалисты ООО «Можгаплем». Донором стала корова голштинской породы с удоем 8 051 кг молока.

Отмечается, что этот прорыв даст возможность получать в хозяйствах молодняк от матерей и отцов с высокой племенной ценностью. Так, в скоро времени ожидается рождения телят от замороженных эмбрионов в Игринском и Можгинском районах. При этом в феврале в Игринском районе от трансфера свежеполученных эмбрионов также появились на свет по четыре бычка и телочки.