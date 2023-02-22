В Омске чиновник структуры минздрава стал фигурантом дела после продажи автомобиля

Руководитель дирекции по обслуживанию госсистемы здравоохранения Омской области стал фигурантом дела о коррупции. Он подозревается в получении взятки, сообщает СУ СКР по региону.

Как считает следствие, чиновник в октябре «продал» предпринимателю по завышенной цене свой автомобиль Mercedes-Benz 1995 года выпуска. Сумма сделки составила 350 тыс. руб. Впоследствии автомобиль был утилизирован. Деньги, по версии правоохранителей, предназначались за содействие предпринимателю в заключении и оплате госконтрактов.

Оба фигуранта были задержаны и арестованы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова