В Пензенской области начальник отдела снабжения ООО заподозрен в коммерческом подкупе

В Заречном Пензенской области сотрудник ООО подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, не позднее 1 февраля 2018 года начальник отдела снабжения организации договорился с коммерческим директором другого ООО установить долгосрочное сотрудничество в части поставок металлопродукции за вознаграждение. Подозреваемый, действуя согласно договоренности, способствовал выбору ООО в качестве поставщика необходимой продукции, за что получил незаконное вознаграждение в сумме более 49 тыс. руб.

Еще одно незаконное вознаграждение - 37 тыс. руб. - подозреваемый получил от представителя другой организации-поставщика - за аналогичные действия, совершенные не позднее августа 2017 года.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева