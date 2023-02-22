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В Пензенской области начальник отдела снабжения ООО заподозрен в коммерческом подкупе

В Заречном Пензенской области сотрудник ООО подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, не позднее 1 февраля 2018 года начальник отдела снабжения организации договорился с коммерческим директором другого ООО установить долгосрочное сотрудничество в части поставок металлопродукции за вознаграждение. Подозреваемый, действуя согласно договоренности, способствовал выбору ООО в качестве поставщика необходимой продукции, за что получил незаконное вознаграждение в сумме более 49 тыс. руб.

Еще одно незаконное вознаграждение - 37 тыс. руб. - подозреваемый получил от представителя другой организации-поставщика - за аналогичные действия, совершенные не позднее августа 2017 года.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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