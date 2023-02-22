Специалисты Белгородэнерго стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2022»

Молодые инженеры филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Евгения Гарькавая и Наталья Найдукова вошли в число лауреатов XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022».

Фото: Белгородэнерго

Евгения Гарькавая работает в отделе эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления. Занимается процессами автоматизации, управляемости и наблюдаемости электросетевых объектов Белгородской области.

Инженер участвовала в создании CIM-модели сети 6-750 кВ филиала Белгородэнерго, связавшей все оперативные и вычислительные комплексы в единую цифровую информационную модель сети; в запуске и тестировании специализированных информационных систем «Цифровой электромонтер», «Оценка состояния». Является инициатором работ по замене бумажного оперативного журнала на электронный, автором инновационных и рационализаторских предложений, существенно повысивших производительность труда энергетиков.

Ведущий инженер отдела разработки оперативной документации Центра управления сетями Наталья Найдукова принимала активное участие в разработке инструкций по предупреждению и ликвидации аварий на участках сети с внедренными элементами распределенной автоматизации. В прошлом году была задействована в работах по подготовке оперативно-технологической документации для новой подстанции «Бирюч», построенной в Красногвардейском районе области.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2001 года с целью популяризации технических специальностей, распространения передовых достижений и решения проблемы дефицита инженеров на рынке труда.

«Лауреатами этого престижного конкурса становятся настоящие профессионалы, люди с активной жизненной позицией, постоянно повышающие свою профессиональную квалификацию. Очень показательно, что в 2022 году в число лауреатов вошли молодые инженеры, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Благодаря таким специалистам в коллективе формируется институт наставничества, подрастает молодая смена энергетиков, способных решать самые сложные задачи».