В Татарстане не стали расширять запретные зоны для митингов

В Татарстане не стали устанавливать дополнительные места, где могут быть запрещены публичные мероприятия. Такое право регионам дает федеральный закон. Однако в Татарстане решили прописать в законе, что «места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, определяются в соответствии с федеральным законом». Такой закон сегодня приняли депутаты Госсовета республики.

Как пояснил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, дополнительные места решили не устанавливать "с учетом заинтересованных сторон".

По федеральному закону к местам, где запрещены публичные мероприятия, отнесены вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"