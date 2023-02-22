Житель Волгоградской области пытался убить младшего брата шампуром

В Котово Волгоградской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По информации СУ СК, 21 февраля 42-летний подозреваемый и его 37-летний брат устроили застолье в летней кухне частного дома на ул. Набережной. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого старший брат схватил металлический шампур и не менее пяти раз ранил им брата в грудь.

Потерпевший смог спастись от нападавшего и добраться в медучреждение. Сейчас он находится в больнице.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева