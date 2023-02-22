В праздничные дни на Кубани будут дежурить почти 5 тысяч спасателей

На период выходных и праздничных дней с 23 по 26 февраля в Краснодарском крае подготовлена группировка из почти 5 тыс. сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В период проведения праздничных мероприятий более 400 спасателей будут дежурить на около 200 объектах. На 168 объектах, где пройдут мероприятия с массовым пребыванием людей, к дежурству привлекут 388 человек. Для обеспечения природно-техногенной и пожарной безопасности ежедневно спланирована группировка численностью 4330 человек и около 600 единиц техники.

«Организовано взаимодействие с представителями силовых структур и МВД по проверке путей эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, работоспособности систем противопожарной защиты», - отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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