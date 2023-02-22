Агрохолдинг «СТЕПЬ» участвует в благотворительной акции «Бегом за добром»

Сотрудники Агрохолдинга «СТЕПЬ» стали участниками благотворительного марафона «Бегом за добром – 2023». Мероприятие проходит восьмой раз на территории Ростовской области. Организатором выступает ростовский благотворительный фонд «Доброе дело», который занимается помощью детям в трудных жизненных ситуациях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

На первом этапе с февраля до середины апреля участники – команды и одиночные бегуны – регистрируются на сайте проекта и запускают сбор пожертвований в поддержку программ фонда, привлекая друзей, сторонников и партнеров. На втором этапе состоится забег по городскому маршруту «Ростовское кольцо», в котором каждый желающий пробежит комфортную для себя дистанцию по своему выбору. Суммарная дистанция пробега близка к марафонской – около 42 км, ежегодно она варьируется в зависимости от выбранного маршрута.

Команда Агрохолдинга «СТЕПЬ» второй год подряд принимает участие в благотворительной акции «Бегом за добром». В прошлом году 13 спортсменов – сотрудников «СТЕПИ» бежали различные дистанции, и гораздо большее количество активистов Агрохолдинга участвовали в сборе средств в рамках проекта.

Благотворительная акция ежегодно прирастает количеством участников и объемом собранных средств. В прошлом году силами неравнодушных людей, в числе которых были и сотрудники Агрохолдинга «СТЕПЬ», было собрано около 1 млн 200 тыс. рублей, средства направлены на поддержку нуждающихся детей.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко:

«Агрохолдинг «СТЕПЬ» считает важной частью своей ESG-политики благотворительные, спортивные и социальные инициативы. У нас есть ряд социальных и корпоративных программ, в рамках которых мы оказываем поддержку жителям в регионах нашего присутствия. Кроме этого, сотрудники Агрохолдинга регулярно участвуют в акциях, направленных на улучшение экологии, продвижение спорта и здорового образа жизни, а также оказывают адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Число таких мероприятий регулярно расширяется».

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»