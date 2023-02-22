В Самарской области сохранится сильный снегопад

В четверг, 23 февраля, в Самарской области местами ожидается метель и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/c. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

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Из-за сильной метели возможно ухудшение видимости до 500-1000 м. В региональном правительстве сообщили, что днем 22 февраля дорожные службы увеличат количество спецтехники на региональных и межмуниципальных автодорогах до 321 единицы.

«Уборка трасс продолжается круглосуточно, проезд ко всем населенным пунктам области обеспечен»,— отмечают местные власти.

ГКП «АСАДО» просит водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Сабрина Самедова