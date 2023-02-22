В Сочи ввели три дополнительные меры поддержки для семей участников СВО

В Сочи для семей участников СВО ввели три дополнительные меры поддержки, в том числе компенсации и единовременные выплаты. Решение об их введении приняли депутаты городского собрания, сообщает пресс-служба мэрии.

«В Сочи оказываем им всестороннюю поддержку и адресную помощь. За каждой семьей закреплен сотрудник мэрии. С 2022 года в городе вместе с федеральными и краевыми действуют восемь дополнительных мер поддержки, к которым сегодня прибавились еще три»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Семьям всех участников спецоперации предоставят 10 тыс. руб. компенсации на покупку спортивной формы и спортивной обуви детям. Выплаты будут распространяться на семьи всех участников СВО: мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, к Новому году все несовершеннолетние дети участников СВО получат подарки.

Еще одна дополнительная мера соцподдержки предусматривает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. членам семей участников СВО, погибших при выполнении воинского долга. Она носит заявительный характер.

В Сочи семьям военнослужащих помогают найти работу и устроить детей в школу и детский сад. Их освобождают от оплаты за школьное питание, пребывание в детском саду, школьникам и студентам очной формы обучения также предоставляют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Также действует особый порядок перевода детей из одного учреждения образования в другое по заявлению семьи. Родственники военнослужащих не платят за кружки и секции в муниципальных центрах дополнительного образования и спортшколах.

Семьи участников СВО могут получить абонемент на бесплатное посещение аттракционов в муниципальных парках, музеев, кинотеатров и объектов туристического показа. Еще один абонемент выдается на прохождение детьми мобилизованных и добровольцев медобследования и консультацию профильных специалистов в нескольких клиниках города. Семьям участников СВО из Сочи, в которых родился ребенок, выплачивается единовременная выплата в 50 тыс. руб. В начале 2023 года для мобилизованных жителей Сочи предлагалась льгота по земельному налогу в отношении одного участка, используемого для некоммерческой деятельности, по выбору налогоплательщика.

Татьяна Ручкина

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