Вступил в силу приговор ростовскому адвокату, осужденному на 2 года колонии за покушение на мошенничество

Ростовский областной суд оставил в силе приговор члену региональной коллегии адвокатов Сергею Рыбасу, осужденному на 2 года 6 месяцев заключения за мошенничество, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Как сообщалось ранее, в мае 2022 года адвокат взял у гражданки 3 млн руб., чтобы передать их следователю полиции в качестве взятки за досудебное соглашение и изменение меры пресечения для сожителя женщины. При получении средств Сергея Рыбаса задержали.

Ему были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Позже обвинение переквалифицировали по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ленинский районный суд Ростова признал адвоката виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года. По апелляционному определению Ростовского областного суда, Сергей Рыбас также признан виновным

«Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Анастасия Назарова