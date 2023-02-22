На пермской патриотической выставке откроется экспозиция, посвященная Украине

Пермский исторический парк «Россия — моя история» на речном вокзале готовит открытие мультимедийной выставки «Украина. На переломах эпох». Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства культуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано на сайте исторического парка, экспозиция будет состоять из десяти тематических залов, охватывающих исторический период от основания Древнерусского государства до присоединения к России Крыма и юго-восточных регионов Украины. Открытие состоится 28 февраля. Выставка продолжит работу до 26 марта.