Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пермской патриотической выставке откроется экспозиция, посвященная Украине

Пермский исторический парк «Россия — моя история» на речном вокзале готовит открытие мультимедийной выставки «Украина. На переломах эпох». Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства культуры РФ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано на сайте исторического парка, экспозиция будет состоять из десяти тематических залов, охватывающих исторический период от основания Древнерусского государства до присоединения к России Крыма и юго-восточных регионов Украины. Открытие состоится 28 февраля. Выставка продолжит работу до 26 марта.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...