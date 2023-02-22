Депутатам Госсовета Татарстана разрешили не раскрывать свои доходы

Депутаты Госсовета Татарстана, работающие на непостоянной основе, с 1 марта 2023 года будут освобождены от обязанности ежегодно отчитываться о своих доходах. Такие поправки сегодня были приняты в закон о статусе депутата в республике.

Согласно изменения, такие депутаты будут подавать декларации, только если они за минувший год совершали крупные сделки, сумма которых превышает их доходы за последние три года.

Декларации депутатов, работающих на постоянной основе, будут публиковаться в обезличенном формате без персональных данных, по которым можно было бы установить конкретного депутата.

Такие же требования будут распространяться на депутатов муниципальных образований.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"