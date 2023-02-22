В Крыловском районе электропоезд насмерть сбил женщину

В Крыловском районе электропоезд смертельно травмировал женщину. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия с женщиной 1989 года рождения произошла на станции Крыловская. По словам очевидцев, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте

В связи с этим следователи организовали доследственную проверку. Они осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины трагедии.

Татьяна Ручкина

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