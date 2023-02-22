Филиал «ПМУ» подвел итоги благотворительной деятельности в 2022 году

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в 2022 году направил на социальные и благотворительные программы 11,5 млн руб.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Филиал «ПМУ» оказывает спонсорскую помощь в направлениях, определенных политикой благотворительной деятельности «Уралхима». Из года в год наши основные усилия сосредоточены на развитии Федерации плавания Пермского края, продвижении профильного химического образования и помощи ветеранам. В минувшем году мы оказали поддержку Индустриальному району к 50-летию. В 2023 году эта работа продолжится в рамках благоустройства к 300-летию Перми.

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По благотворительной программе «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» оказывает поддержку развитию плавания в Пермском крае. В 2022 году были проведены пять краевых стартов и Всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летнего юбилея Перми. Пловцы Пермского края завоевали на окружных, российских и международных стартах 43 медали.

В рамках программы «Уралхим» — образование и наука» в 2022 году филиал «ПМУ» наградил премиями ученика 10 класса МАОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина» г. Перми Ярослава Горинова, победившего в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии, а также его преподавателя химии.

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По программе «Уралхим» — регионам» кроме Индустриального района Перми помощь была оказана экологическому фонду «Обитаемый Урал» для проведения акции по сбору отработанных элементов питания.

Филиал «ПМУ» из года в год поддерживает работников завода, вышедших на заслуженный отдых. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам» средства направляются в Совет ветеранов предприятия, в котором состоят 390 пенсионеров. Они получают ежеквартальную материальную помощь. В рамках этой же программы в 2022 году поддержку получил Совет ветеранов Индустриального района г. Перми к 35-летию организации.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь