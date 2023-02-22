Специальная акция!

Оформите подписку на «Коммерсантъ» на 12 месяцев, а платите как за 8 месяцев – 1699 рублей (вместо 2555 рублей)
Акция до 10 марта 2023 года
Газета «Коммерсантъ» выходит по будням: вторник, среда, четверг, пятница.
Предложение действительно только для новых редакционных подписчиков.
Новый подписчик – читатель, не оформлявший подписку на газету с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Доставка газеты будет осуществляться удобным для вас способом:
- Силами АО «Почта России»
- Самовывоз из редакции (Екатеринбург, ул. Горького, 65, офис 60)
- Курьером по центру г. Екатеринбурга
Как оформить подписку?
Звоните по телефону: (343) 287-37-05
Пишите по электронной почте: dir-orp@kommersant-ural.ru