Блины покатились по территориям

С 20 февраля началась масленичная неделя. Массовые гуляния в честь Масленицы пройдут в воскресенье, 26 февраля. В Екатеринбурге в парке Маяковского можно будет увидеть спектакли «Пузырь, Соломинка и Лапоть» и «Сказки старой шарманки», в парке «Уралмаш» — перформанс-шоу ходулистов «Гулливер», а в Литературном квартале познакомиться с историей праздника. Кроме того, широкое празднование Масленицы пройдет в Арамили, Сысерти, Черноисточинске, Невьянске. Подробнее о событиях масленичной недели — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Широкая Масленица пройдет в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге сразу на трех площадках. На сцене «Солнце» Коляда-театр покажет спектакль «Пузырь, Соломинка и Лапоть», а Екатеринбургский театр кукол — спектакль «Сказки старой шарманки». Еще одну постановку — «Игра в Масленицу» — покажет театр «Игра». На главной сцене выступят арт-фолк-группа «Лави Нова» с концертной программой «Как на улице огонь!», народный ансамбль «Радость» с композицией «Масленый переполох» и другие. Вечером состоится концерт хэдлайнера Широкой Масленицы — Zventa Sventana. Сожжение чучела Масленицы планируется в 18:00. До парка будут курсировать бесплатные автобусы от станций метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая». Вход на мероприятие свободный.

В Летнем парке «Уралмаш» впервые пройдет «Уралмасленица». Скоморохи встретят гостей играми, а музыканты — частушками. На главной сцене парка выступит ансамбль «Иван-да-Марья», а также состоится перформанс-шоу ходулистов «Гулливер». Для гостей парка будут подготовлены фотозоны и традиционные масленичные забавы: метание снежков в мишень, прыжки в мешках, перетягивание каната и другие. Будет организована ярмарка изделий ручной работы. Вход на «Уралмасленицу» свободный.

В Литературном квартале Масленица затронет каждый музей. Так, в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» представят программу «Масленица в старом доме»: гостей встретят театр Петрушки и частушки, цыган с медведем, лотошник и скоморох. В музее «Литературная жизнь Урала XX века» покажут программу «Блин да чучело» с играми, стихотворениями и конкурсами об истории праздника Масленицы. В Музее Кукол и детской книги пройдет театрализованное представление «Масленица скоморошная».

Праздничная программа 26 февраля будет организована в центральном парке «Солнечный». Она включает в себя зимние забавы, народные игры, конкурсы, угощение блинами. Вход на праздник свободный.

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Масленица

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В историческом центре в Сысерти пройдет Большая Сысертская Масленица с программой «Ешь, гуляй, люби!». Гостей ждут двухчасовая прогулка с фотографом по туристической тропе «Сысертская сотня», фотосет на качелях Доброй надежды на тропе, возможность прокатиться на самом большом катке на Урале и суп дня на первом уральском гастрофестивале «Переборщи!». Стоимость билета — 800 руб.

С 15 по 26 февраля в Невьянске на Широкой Масленице будет представлена театрализованная программа, которая познакомит с традициями масленичных гуляний на Урале. У гостей будет возможность прокатиться на лошади и отведать традиционных блинов. Стоимость полного билета — 500 руб.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Масленица

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Арамиле 26 февраля пройдет фестиваль «Масленица», где будут игры-бродилки, соревнования, розыгрыши, театрализованные представления с героями сказок, ярмарка, мастер-классы, огненное шоу. Гостей фестиваля также ждут масленичные блюда, а также сжигание чучела. Стоимость входного билета — от 700 руб.

В поселке Черноисточинск 26 февраля состоится «Щедрая Масленица» в «Креативном кластере в Черной». На главной сцене пройдет праздничная программа с вокальными, танцевальными номерами, состязаниями, розыгрышами, а также огненным шоу. Интерактивными будут локации: «Игры народов Урала», «Дорога смелых», «Бой подушками на бревне» и другие. Кроме того, пройдут ярмарка и мастер-классы. Стоимость билета — 250 руб.

В деревне Бекленищева на экоферме «Славянское гнездо» 26 февраля пройдут праздничные гулянья, игры, забавы и хороводы. В программе: прогулка-знакомство с птицами и животными на ферме, чаепитие с блинами. Стоимость билета — 500 руб.

Подготовила Анастасия Таначева