В Ростовской области участника «Правого сектора» осудили на 3 года и 10 месяцев колонии

Гражданин Украины Борис Довганюк приговорен Донецким городским судом Ростовской области к трем годам и десяти месяцам заключения за попытки привлечения россиян к участию в запрещенной экстремистской организации «Правый сектор», сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Довганюк

Фото: УФСБ по Ростовской области Борис Довганюк

Фото: УФСБ по Ростовской области

Как уточнили «Ъ» в ведомстве, осужденный пытался склонить к участию в запрещенной организации выходцев с Украины, проживающих на территории России, связываясь с ними через интернет. Он был задержан в Мариуполе весной 2022 года.

По итогам расследования, задержанному были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 282.2 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Судом Борис Довганюк признан виновным. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону