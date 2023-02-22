На Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа в ЯНАО произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В результате два человека погибли, один пострадал, сообщил региональный СКР. По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, инцидент случился на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа.

В СКР рассказали, что ЧП произошло вчера, 21 февраля, на одном из месторождений Тазовского района. При проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола «произошел хлопок газовоздушной смеси». Двое рабочих 1984 и 1993 годов рождения погибли. Еще один был госпитализирован с травмами в Новоуренгойскую городскую больницу, подробности о его состоянии не приводятся. Возбуждено уголовное дело.

Северо-Русское месторождение расположено в Тазовском районе ЯНАО. Добычей на нем занимается «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Эксплуатация месторождения началась в 2019 году. Годовой уровень добычи составляет 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. тонн газового конденсата.

Лаура Кеффер