Директор фирмы в Майкопе пойдет под суд за взятку в 6 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора торговой компании в Майкопе, обвиняемого в мошенничестве на 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Адыгея.

По версии следствия, в 2018 году мужчина под предлогом поставки дизельного топлива получил от двух предпринимателей в Майкопе 6 млн руб. в качестве предоплаты. Свои обязательства он не намеревался исполнять, деньгами распорядился по своему усмотрению.

Орган следствия при рассмотрении сообщения о преступлении вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура города отменила это решение, материал проверки направили на проверку, по результатам СО ОМВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Тат Гаспарян

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