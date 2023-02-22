В Сочи к третьему кварталу 2023 года подготовят проект мероприятий по развитию города

К третьему кварталу 2023 года в Сочи подготовят проект первоочередных мероприятий по комплексному развитию города. После этого документы направят в госэкспертизу, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Набранный темп проектирования позволит нам уже в текущем году приступить к строительно-монтажным работам по всем первоочередным мероприятиям программы комплексного развития. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024–2025 годах»,— отметил директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.

Речь идет о пяти мероприятиях развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения для участков, выделенных многодетным семьям, а также трем мероприятиям строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в Адлерском и Лазаревском районах. Кроме того, будет подготовлена документация по объектам магистрального канализационного коллектора в микрорайоне Соболевка, магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» и водоснабжения района «Благодать». Также запланированы четыре мероприятия по берегоукреплению и отсыпке пляжных территорий в Лазаревском районе.

Департаменты реализации проектов комплексного развития и городского хозяйства, а также МУП «Водоканал» утвердили все проектные решения, в том числе трассировки линейных объектов и их технические характеристики в соответствии с актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения Сочи.

Татьяна Ручкина

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