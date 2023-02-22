McKinsey сокращает почти 2 тыс. сотрудников

Одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере стратегического управления — McKinsey & Co — планирует сократить около 2 тыс. сотрудников. Это одно из самых масштабных сокращений в почти столетней истории компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, сокращения проводятся в рамках плана под названием «Проект Магнолия» и коснутся в первую очередь административно-технических сотрудников, которые не контактируют напрямую с клиентами компании. В последние годы McKinsey набирала очень много новых сотрудников, и сейчас, отмечают источники, компания хочет реструктурировать процесс организации вспомогательных отделов.

Как ожидается, сокращения будут проведены в ближайшие недели. В настоящее время в компании работают 45 тыс. человек. В самой McKinsey агентству Bloomberg подтвердили, что компания «перестраивает работу отделов, не обслуживающих клиентов, и это происходит впервые за последние более чем десять лет».

Это очередное сокращение штатов в крупных компаниях за последние месяцы с целью сокращения издержек в условиях экономического спада. Так, ранее уже было объявлено о сокращении сотрудников в компаниях KPMG, Disney, Yahoo, News Corp, eBay, Dell Technologies, FedEx, PayPal, Philips, Dow, 3M, SAP и других.

Алена Миклашевская