Экс-председатель комитета по ЖКХ Саратова подозревается в коррупции

В Саратове в отношении бывшего председателя комитета по ЖКХ горадминистрации возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, с 2019 по 2021 год чиновница получила взятку от индивидуального предпринимателя в сумме 70 тыс. руб. за помощь в заключении договоров подряда на ремонт многоквартирных домов между индивидуальным предпринимателем и организациями.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

С подозреваемой проводятся следственные действия.

По имеющимся данным, речь идет об экс-председателе комитета Наталье Даниленко.

Марина Ковалева