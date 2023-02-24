«Группировка ЗИП»: «Мечтать о другой, вольной Кубани»

Слева направо: Евгений Римкевич, Степан Субботин, Василий Субботин
Фото: Сергей Хрипун, XL Галерея
- О самоорганизации
Самоорганизация идет прежде всего от личного желания что-то менять. До самого последнего момента, до признания нас «иноагентами», нам было важно находиться в Краснодаре, быть частью его художественной среды и создавать эту среду. Возможно, мы пребывали в каком-то утопическом состоянии, делали «Типографию» для какого-то другого мира. Возможно, нужно было быть более политизированными, более радикальными... Сейчас у нас новый лозунг: быть не корнями, а одуванчиками. Одуванчик — распыленный и более мобильный.
- Об утопии
Сейчас, с возрождением каких-то модернистских нарративов, утопия начинает приобретать жуткий характер. Но самое действенное, что у нас есть, это фантазирование по поводу будущего. И через эту фантазию мы можем присваивать будущее. Утопия — это не формальная картинка, ее надо понимать политически: через утопию мы может создавать перспективу того, как нам всем хотелось бы существовать.
- О технокрестьянах
Нам было непонятно, как подойти к исследованию места, в котором мы живем: Краснодарский край — многонациональный, и многое в его истории было стерто и переписано в связи с колонизацией этой территории в XIX веке. Нас очень вдохновлял опыт Екатеринбурга — переосмысление Урала через индустриальность. Мы совершенно случайно наткнулись на материалы о забастовке в Новокубанске в 1905 году, на спиртзаводе барона Штейнгеля, олигарха царского времени, построившего Владикавказскую железную дорогу и сельскохозяйственные заводы на Кубани, стали изучать историю кубанских анархистов, преимущественно анархо-коммунистов, которые были активны в Армавире, соседнем с Новокубанском городе. И придумали сообщество технокрестьян, которые возникли в Новокубанске на заводе Штейнгеля и, из чувственного желания освободить все вокруг — человека, животных, растения — от машинного производства, начали свое революционное, постгуманистическое движение. Через фантазию об этом сообществе мы начали изучать другие моменты, например историю казаков-некрасовцев, которые совершенно непопулярны в официальных «казачьих возрождениях». Технокрестьяне помогают нам понять колониальную историю этого места, его многообразие, и мечтать о другой, вольной Кубани.