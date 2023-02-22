Нововоронежскую АЭС посетили генеральные инспекторы Росатома и Росэнергоатома

Нововоронежскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») с плановым рабочим визитом посетили генеральный инспектор ГК «Росатом» Сергей Адамчик и генеральный инспектор Концерна «Росэнергоатом» Николай Сорокин.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Цель - обсудить вопросы безопасности и охраны труда на Нововоронежской АЭС, проверить, как выполняются рекомендации прошлых проверок и какие мероприятия планируются по дальнейшему совершенствованию этой работы.

Генеральные инспекторы совершили обход производственных подразделений энергоблоков №5 и №6 Нововоронежской АЭС, провели наблюдение за выполнением технологических операций, организацией работ, интервьюирование персонала.

На совещании с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым, руководителями цехов и подразделений Сергей Адамчик представил итоги производственной деятельности предприятий атомной отрасли за 2022 год и озвучил направления работы на 2023 год.

В качестве положительных тенденций в отрасли было названо отсутствие событий по международной шкале INES (International Nuclear Event Scale), минимальное воздействие на окружающую среду, которое значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами.

«Атомная отрасль активно работает в части обеспечения безопасности на предприятиях. Мы же хотим, чтобы завтра было еще лучше, поэтому регулярно проводим такие профилактические визиты», - отметил генеральный инспектор ГК «Росатом» Сергей Адамчик.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.