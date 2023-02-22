Объем экспорта Ставрополья в 2022 году увеличился на $100 млн

В прошлом году Ставропольский край экспортировал продукции на $1,6 млрд, что на $100 млн превышает показатели предыдущего года, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

Ключевые направления продаж за рубеж – это промышленность ($1 млрд) и агропром ($600 млн). Среди основных районов экспорта лидируют Минераловодский городской округ – здесь базируется 30 экспортеров. В Невинномысске зарегистрированы 37 экспортеров. Всего на территории края во внешнеэкономическую деятельность вовлечены 600 предприятий.

«Основные драйверы ставропольского экспорта – продукция химической промышленности, зерновая продукция, продукция пищевой перерабатывающей промышленности» – написал Денис Полюбин.

Ранее сообщалось, что химические предприятия Ставрополья с января по ноябрь 2022 года экспортировали продукции на $600 млн, что на 71% превосходит результат аналогичного периода предыдущего года.

Анастасия Назарова