Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем экспорта Ставрополья в 2022 году увеличился на $100 млн

В прошлом году Ставропольский край экспортировал продукции на $1,6 млрд, что на $100 млн превышает показатели предыдущего года, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

Ключевые направления продаж за рубеж – это промышленность ($1 млрд) и агропром ($600 млн). Среди основных районов экспорта лидируют Минераловодский городской округ – здесь базируется 30 экспортеров. В Невинномысске зарегистрированы 37 экспортеров. Всего на территории края во внешнеэкономическую деятельность вовлечены 600 предприятий.

«Основные драйверы ставропольского экспорта – продукция химической промышленности, зерновая продукция, продукция пищевой перерабатывающей промышленности» – написал Денис Полюбин.

Ранее сообщалось, что химические предприятия Ставрополья с января по ноябрь 2022 года экспортировали продукции на $600 млн, что на 71% превосходит результат аналогичного периода предыдущего года.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...