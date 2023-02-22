В Башкирии в 2022 году с торгов было реализовано около 4 тысяч гектаров земли

В Башкирии в 2022 году было проведено более 1 тыс. торгов по продаже земельных участков общей площадью около 4 тыс. га, что на 2,3 тыс. га больше, чем годом ранее. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24. Башкортостан» сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.

По словам госпожи Полянской, рост показателя связан с увеличением количества запросов от граждан на обработку земли. При проведении торгов для продажи или сдачи участка в аренду учитывается категория земли и цель ее использования. Из 7,5 млн га не разграниченных земель сегодня не введены в оборот 6,5%. Полная инвентаризация участков сельхозназначения завершится в текущем году.

Карина Мамаева

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