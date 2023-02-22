ЗакС дал старт процедуре выборов нового состава Общественной палаты Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 22 февраля приняло проект постановления о начале процедуры выборов в новый состав Общественной палаты города. Документ приняли сразу в обоих чтениях, сообщает корреспондент «Ъ-СПб»

Согласно постановлению, НКО и общественные организации могут выдвигать своих кандидатов в течение 21 дня с момента принятия постановления. В Общественную палату могут выдвигаться совершеннолетние петербуржцы, не имеющие гражданства или вида на жительство в другом государстве. Документы от кандидатов будут приниматься до 14 марта включительно.

В Общественную палату Петербурга постоянно входит 63 человек. Треть из них выбирает парламент, треть — назначает губернатор города, еще треть палата избирает сама. Сейчас орган возглавляет заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств Ирина Соколова.

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