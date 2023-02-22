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Italdesign показал виртуальный суперкар Exeneo Vision Gran Turismo

Дизайн-студия Italdesign показала виртуальный суперкар Exeneo Vision Gran Turismo, созданный специально для видеоигры.

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Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo

Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo

Фото: Sony

Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo

Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo

Фото: Sony

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Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo

Фото: Sony

Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo

Фото: Sony

Среднемоторное купе оснащено гибридной силовой установкой, включающей в себя бензиновый двигатель V10 и пару 270-сильных электромоторов, которые обеспечивают суммарную отдачу 1235 л.с. Полноприводный суперкар, оснащенный 7-ступенчатой коробкой передач и системой рекуперации KERS способен разгоняться до 380 км/ч.

Подвеска Exeneo Vision Gran Turismoавтоматически подстраивается под тип покрытия под колесами, а разработчики предусмотрели четыре конфигурации шасси — для гоночной трассы, снега, бездорожья и города, что позволяет машине ездить как по асфальту, так и по пересеченной местности. Версия Off-road Mode отличается от Street Mode увеличенным дорожным просветом и более агрессивными покрышками.

Виртуальный суперкар Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo стал первым проектом итальянской компании для видеоигры. Серийных перспектив у модели нет.

Максим Вершинин

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