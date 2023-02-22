На Кубани ко Дню защитника Отечества проведут более 1800 мероприятий

В Краснодарском крае ко Дню защитника Отечества планируют провести более 1,8 тыс. различных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В крае пройдет более сотни церемоний возложения венков, гирлянд и цветов к памятникам и мемориалам военной истории Кубани. В учреждениях культуры и на открытых площадках 23 февраля пройдут праздничные концерты. Также на Кубани проведут экскурсии, конкурсы, кинолектории, 12 фотовыставок с портретами участников СВО, 25 спортивных соревнований и турниров, театрализованные представления, фестивали песни и онлайн-флешмобы.

Одним из них станет флешмоб «Мой защитник». Для участия в нем нужно выложить в соцсетях поздравительные видеоролики для военнослужащих с хештегом — #ЗащитникиОтечества23.

В станице Елизаветинской проведут реконструкцию боевых действий времен Великой Отечественной войны. В Белоглинском, Гулькевичском и Темрюкском районах пройдут тематические автопробеги с участием 160 человек.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram