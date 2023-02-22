Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения свердловских полицейских

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в Свердловской области после сообщений в СМИ, сообщила пресс-служба ведомства. Доклад о результатах поручения председателю СКР представит Михаил Богинский.

Инцидент произошел вечером 21 февраля. По данным e1.ru, водитель Volkswagen Polo устроил ДТП на Березовском тракте. После приезда инспекторов стал кричать «ФСБ» и выламывал дверь своего авто. Потом он накинулся на свидетеля аварии, а когда их начали разнимать, побил сотрудников ДПС. Остановили мужчину сотрудники экстренных служб.

По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Ход расследования и его результаты будут поставлены на контроль центрального аппарата СКР.

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Диана Сунагатуллина