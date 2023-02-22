«Яргорэлектротранс» закупит почти 400 терминалов для бесконтактной оплаты проезда

АО «Яргорэлектротранс» намерен приобрести и установить 374 терминала для бесконтактной оплаты проезда в троллейбусах и трамваях. Аукцион объявлен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

АО «ЯрГЭТ» закупает терминалы в комплектах. Для трехдверных транспортных средств планируется приобрести 81 комплект, для четырехдверных — 53 комплекта. Начальная цена всей закупки составила 33,93 млн руб.

«Стационарные терминалы (валидаторы) должны размещаться около каждой двери транспортного средства. Стационарный терминал (валидатор) устанавливается на вертикальной стойке или элементах иной конструкции (кронштейнах и др.). Высота установки должна составлять 1100 мм от уровня пола салона до середины дисплея», — отмечается в конкурсной документации.

Победитель аукциона должен быть определен 6 марта, срок установки всех стационарных валидаторов в салонах трамваев и троллейбусов — до 31 марта 2023 года.

Андрей Иванов