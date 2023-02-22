Резкое потепление ожидается в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается потепление. По данным Западно-Сибирского УГМС, 23 и 24 февраля температура воздуха составит +2 +4 градуса. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, дождь. Мэрия Новосибирска призвала руководителей организаций по эксплуатации жилого фонда очистить от снега и наледи прилегающие к домам территории, организовать очистку от снега и льда крыш зданий. Наиболее опасные участки – оградить сигнальными лентами.

В тоже время . по данным синоптиков, 25 февраля вновь прогнозируется похолодание: температура составит -6..-8 градусов.

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Анна Егорова