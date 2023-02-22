Учреждения Майкопа эвакуируют после сообщений о заминировании

В экстренные службы поступила информация о заминировании ряда учреждений в Майкопе. Оперативные службы проводят эвакуацию сотрудников, сообщил глава города Геннадий Митрофанов в Telegram-канале.

Он отметил, что оперативные службы также проверяют достоверность поступившей информации.

«Прошу всех жителей города сохранять спокойствие. Специалисты в ближайшее время завершат мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности социальных объектов»,— отметил Геннадий Митрофанов.

Татьяна Ручкина

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