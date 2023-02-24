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Судьба Маяковского, авангард Чебурашки и бег в мешках

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 25 февраля по 3 марта

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут выставки, популярные лекции, квесты, спектакли и концерты. Подробнее о культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Репетиция оперы "Кармен"

Репетиция оперы "Кармен"

Фото: Сергей Ловырев

Репетиция оперы "Кармен"

Фото: Сергей Ловырев

25 февраля в выставочном комплексе художественного музея «Искусство XX века» пройдет лекция «"Чебурахнуться!" или история Чебурашки от авангарда до наших дней». Посетителям расскажут, как персонаж советской литературы стал российским брендом с мировой известностью, кто на самом деле главный в этой истории и как она связана с русским авангардом. Посетить лекцию можно за 300 руб.

В художественном музее продолжается цикл лекций «Северное Возрождение», посвященный творчеству мастеров Северной Европы. В выставочном комплексе «Зарубежное искусство» в Доме Сироткина 25 февраля пройдет лекция «Иеронимус Босх. Великая загадка» о загадочном мире картин художника. Билет стоит 200 руб.

В «Заповедных кварталах» 25 февраля пройдет квест «Путешествие во времени». По сценарию в компании попавшего в прошлое журналиста участникам предстоит разыскать артефакты и исторические детали, также организаторы обещают чаепитие из самовара в тайном саду. Взрослый билет обойдется в 200 руб., детский (до 16 лет) – в 400 руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

25 февраля в Доме актера имени Вихрова состоится биографический спектакль «Маяковский в желтом» о том, как окружение поэта влияло на его судьбу и что могло привести к самоубийству. Все слова и события восстановлены по воспоминаниям современников. Спектакль можно посетить за 500 руб.

В Пакгаузах на Стрелке продолжается цикл фортепианных концертов международного проекта Pianissimo с музыкой Бетховена, Шуберта, Стравинского, Баха и Рахманинова. 25 февраля выступит Николай Кузнецов, 26 февраля – Энджел Вонг, 3 марта – Константин Емельянов. Билеты от 500 руб.

26 февраля в «Заповедных кварталах» будут провожать зиму масленичными гуляниями и состязаниями. Посетителям предложат квест от дворника Савелия, спортивные соревнования с бегом в мешках и игрой в серсо, самовар с блинами и прочие увеселения. Билет стоит 200 руб.

27 февраля в филармонии состоится концерт, на котором коллектив Simple Music Ensemble исполнит саундтреки из фильмов японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки и других популярных аниме. Билеты от 1,2 тыс. руб.

Фото: Александр Шевяков

Фото: Александр Шевяков

1 марта в концертном зале «Юпитер» рокер Гарик Сукачев выступит с концертом «Вся власть поэтам!». Билеты в танцевальный партер стоят 2 тыс. руб.

В театре оперы и балета 1 марта состоится премьера оперы «Кармен» на французском языке с построчным переводом на русский, поставленная режиссером Большого театра Елизаветой Мороз. Действие оперы происходит в Испании в первой половине XIX века. Сержант влюбляется в цыганку и становится на преступный путь. Стоимость билетов – от 500 руб.

3 марта арт-пространство ЦЕХ в «Нижполиграфе» откроет выставку «Смешанная техника». Художники-резиденты нижегородской студии «Тихая» создали свои работы с помощью мультимедийных технологий: звука, интерактивных видеоинсталляций, экспериментов по преобразованию смолы с помощью лазера. Пространство ЦЕХа станет многоуровневой структурой, где каждый «этаж» будет посвящен одному проекту. Билет на выставку стоит 400 руб.

3 марта в «Юпитере» с концертом-монологом выступит драматург и актер Евгений Гришковец. В этот раз он выйдет на сцену не как персонаж моноспектакля, а как писатель. В основу монолога легли два недавних произведения Гришковца – «Узелки» и «Водка как нечто большее». Посетить концерт можно за 1,5 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева

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