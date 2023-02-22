Саратовец осужден за гибель в ДТП 20-летней девушки

Житель Саратова признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 20-летней девушки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, вечером 24 июля 2021 года водитель, будучи пьяным за рулем «Мицубиси», ехал по одной из улиц поселка Лысые Горы. Приблизившись к опасному участку дороги, он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на обочину, а затем на встречную полосу и допустив столкновение с автомобилем «ВАЗ», в котором находились две девушки и ребенок.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка «ВАЗ» получив множественные травмы и на следующий день скончалась в больнице.

Подсудимый свою вину не признал, виня в ДТП водителя второго автомобиля, а смерть потерпевшей объяснил ненадлежащим оказанием ей медпомощи.

Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина также лишен водительских прав на три года.

Марина Ковалева