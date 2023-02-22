Угрозу ракетного удара, прозвучавшую в эфире радио в регионах Сибири, в МЧС назвали фейком

Информацию о воздушной тревоге и угрозу ракетного удара, прозвучавшие сегодня по радио в ряде регионов Сибири, в МЧС России назвали ложными. «В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», –сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным правительства Томской области, на несколько секунд был перехвачен эфир радиостанции «Юмор FM» 104.2. «Информация является фейковой, никаких угроз безопасности нет», - подтвердили власти.

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Лолита Белова