В Ростовской области члена запрещенного «Правого сектора» осудили на 3 года колонии

Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к заключению на 3 года и 10 месяцев за попытки привлечения граждан России к участию в запрещенной на территории страны организации «Правый сектор». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области

По информации правоохранителей, мужчина был задержан в г. Мариуполь весной прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.282.2 УК России, ч.1.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Суд признал Бориса Довганюка виновным. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова