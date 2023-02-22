В историческом центре Самары ограничили движение из-за мероприятия «Слава защитникам Отечества»

В Самаре до 19:00 22 февраля ограничили движение транспорта по периметру площади имени Куйбышева. Изменения связаны с проведением мероприятия «Слава защитникам Отечества». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, движение временно перекрыто по ул. Чапаевской на участке от Красноармейской до Вилоновской, по ул. Шостаковича от Чапаевской до ул. Фрунзе, а также по улице Вилоновской от Галактионовской до Молодогвардейской. Кроме того, движение ограничено по ул. Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской и по ул. Вилоновской от Молодогвардейской до Чапаевской.

В мэрии подчеркивают, что общественный транспорт будет работать в усиленном режиме: «Трамвайное сообщение в периметре площади им. Куйбышева будут обеспечивать 19 единиц транспорта. Средний интервал движения составит порядка 2,5 минуты».

Ани Айвазян