Жителя Горячего Ключа осудили условно за распространение вредоносных компьютерных программ

Горячеключевской городской суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. руб. Артему Тагиеву за распространение вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, в 2019 году молодой человек за 150 долларов приобрел вредоносное программное обеспечение для копирования информации, хранящейся на зараженном устройстве. Вирус проникал в компьютеры пользователей, как только они переходили по ссылкам, которые прикреплял осужденный к видеороликам.

Артем Тагиев похищал логины и пароли, а также сведения о счетах пользователей, находящихся в США, Нидерландах и России. Мужчина признал вину в полном объеме.

Суд пришел к выводу о том, что исправление Артема Тагиева возможно без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Тат Гаспарян

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