Суд отменил приговор бывшему руководителю отдела УФССП по Пермскому краю

Пермский краевой суд отменил приговор в отношении бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой, сообщает Properm.ru. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, а мера пресечения подсудимой в виде заключения под стражу заменена на запрет определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

В январе этого года Мотовилихинский райсуд Перми признал Александру Марданову виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что преступления госпожа Марданова совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Общая сумма взяток, которые они получили, оценивается в 15 млн руб. Денежные средства передавались за «услуги» по обналичиванию денежных средств через расчетный счет межрайонного отдела УФССП. Кроме того, Александра Марданова дала незаконные указания о возбуждении исполнительных производств по фиктивным документам на сумму не менее 222 млн руб.

Александра Марданова признала вину и заключила досудебное соглашение, дав показания в отношении Игоря Кожевникова и прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Тем не менее суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 14 млн руб. Госпожа Марданова подала на этот судебный акт жалобу, настаивая на отсрочке отбывания наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Апелляционное представление внесла и прокуратура.