Чувашия доверила ДОМ.РФ разработку мастер-плана развития Чебоксар

Правительство Чувашии и ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) заключили соглашение о разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации, в которую входят города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы республики с населением 800 тыс. человек (всего в республике проживают около 1,2 млн человек). Об этом сообщила пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

Завершить работу над документом рассчитывают уже в текущем году. В соответствии с ним планируется изменить существующие градостроительные документы Чувашии.

«Мастер-план зафиксирует основные тенденции, проблемы и вызовы пространственного развития агломерации, определит приоритетные направления»,— цитирует пресс-служба господина Николаева.

Он отметил, что соглашение должно предполагать «реализацию сквозных решений по обеспечению транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктурой». В частности, в мастер-план заложат строительство развязки на въезде в микрорайон «Новый Город», расширение Марпосадского проезда.

Стоимость разработки мастер-плана не сообщается.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"