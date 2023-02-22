15 жителей Удмуртии потеряли деньги после посещения сайта интимных услуг с начала 2023 года

С начала 2023 года в Удмуртии в полицию обратились 15 человек, которые рассказали о хищении у них денег после посещения сайта по предоставлению интимных услуг. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, общий ущерб составил почти 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Во всех случаях потерпевшим сообщали, что из-за их звонков сайт оказался заблокирован и заведение несет убытки, после чего требовали перевести деньги. Кроме того, потерпевшие переводили средства под предлогами оплаты страховки. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Так, в Ижевске обратился в полицию 53-летний заместитель начальника цеха одного из заводов города. Мужчина рассказал, что позвонил по указанному на сайте номеру, однако ему никто не ответил. На следующий день ижевчанину перезвонил «менеджер» и под различными предлогами убедил перевести более 85 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).