На железнодорожный путь между Туапсе и Сочи сошел оползень

Аварийные службы РЖД и спасатели ликвидировали последствия схода оползня на железнодорожном перегоне Туапсе – Шепси, сообщают пресс-службы СКЖД и главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Один из двух путей железнодорожной ветки был перекрыт оползнем в течение нескольких часов, пассажирский поезд Адлер – Саратов был задержан на полтора часа, сейчас поезд отправился по маршруту.

Причиной оползня стали сильные дожди, которые несколько дней идут в горах. По данным спасателей, объем грязекаменной массы, которая сошла на железную дорогу, составил 30 кубометров. Пострадавших в результате происшествия нет, движение поездов на перегоне было организовано по соседнему пути. Движение задержанного поезда Адлер – Саратов организовано так, чтобы в ближайшее время ликвидировать отставание от графика, сообщают в СКЖД.

Анна Перова, Краснодар