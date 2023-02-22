В Ярославской области в ремонт дороги «Рыбинск—Череповец» вложат 1,5 млрд рублей

В Ярославской области объявлены аукционы по поиску двух подрядчиков, которые займутся ремонтом дороги «Рыбинск—Череповец» на территории Пошехонского района. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Одна подрядная организация будет делать участок дороги «Рыбинск—Череповец» протяженностью в 15 км. Стоимость работ оценена в 935 млн руб. Второй подрядчик будет ремонтировать участок той же дороги протяженностью в 7 км, начальная цена второго контракта составила 544 млн руб. Таким образом, весь ремонт 22 км дороги будет стоить 1,49 млрд руб.

Сроки начала работ обозначены с 20 мая и с 3 июня 2024 года. Но столь ранее начало торгов по выбору подрядчика свидетельствует, что лимиты 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» областные власти намерены выбирать в 2023 году. Как уже сообщал «Ъ-Ярославль» о таком желании говорил ярославский губернатор Михаил Евраев.

Андрей Иванов