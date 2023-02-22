В Ярославской области в ремонт дороги «Рыбинск—Череповец» вложат 1,5 млрд рублей

В Ярославской области объявлены аукционы по поиску двух подрядчиков, которые займутся ремонтом дороги «Рыбинск—Череповец» на территории Пошехонского района. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Одна подрядная организация будет делать участок дороги «Рыбинск—Череповец» протяженностью в 15 км. Стоимость работ оценена в 935 млн руб. Второй подрядчик будет ремонтировать участок той же дороги протяженностью в 7 км, начальная цена второго контракта составила 544 млн руб. Таким образом, весь ремонт 22 км дороги будет стоить 1,49 млрд руб.
Сроки начала работ обозначены с 20 мая и с 3 июня 2024 года. Но столь ранее начало торгов по выбору подрядчика свидетельствует, что лимиты 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» областные власти намерены выбирать в 2023 году. Как уже сообщал «Ъ-Ярославль» о таком желании говорил ярославский губернатор Михаил Евраев.